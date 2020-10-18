Жадный и щедрый

Нужно ли учить ребенка делиться игрушками?
Среди родителей малышей бытуем мнение – чтобы дети не раздаривали свои игрушки в детсаду, нужно ими меняться. Дескать, в противном случае такие вот «щедрые» дети во взрослой жизни могут очень страдать от своей широкой души. Что же стоит за подарками, которые один ребенок дарит другому, и почему важен не сам поступок, а мотив его совершения, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.
Суть подарка
- Игорь Валерьевич, почему взрослых настораживает то, что ребенок отдает свои игрушки, и нужно ли запрещать малышу делиться своими вещами?
- Сегодня можно отметить некоторый перекос в сознании людей. Если вспомнить, то раньше, наоборот, детей учили делиться своими вещами, чтобы ребенок не вырос жадным. Теперь иначе - родители говорят малышу, что просто так отдавать свое не нужно, должен быть какой-то паритетный обмен. Учить ребенка делиться игрушками или нет – вопрос достаточно сложный, поскольку само по себе действие (отдать вещь другому человеку) не может быть истолковано однозначно. Всегда оно осуществляется по разным мотивам.
Давайте разберемся, что это за мотивы и почему мы можем отдать свою вещь другому человеку? Первый и самый правильный, конструктивный мотив сводится к принципу: «мне эта вещь не нужна, она нужнее другому, так почему бы не отдать ему?».
Второй мотив – социальное взаимодействие. Мы можем отдать не только свою вещь, но и купить ее, чтобы подарить другому. Этот обмен подарками имеет определенные правила социального регулирования. Мы же не можем подарить то, что не имеет никакой ценности, например, прийти на день рождения и вручить дырявый носок.
Что дарить на Новый год близким и малознакомым людям? Как подобрать подарок под определенную социальную ситуацию исходя из определенных отношений – это, по сути своей, достаточно сложная социально-ролевая игра. Очень важная часть социального взаимодействия. Естественно, если мы не будем учить ребенка дарить подарки, то ему будет трудно понять суть этого социального взаимодействия.
Третий мотив – подарок как способ купить чужое внимание или расположение окружающих. «Я дарю тебе подарки, а ты за это со мной играешь» - такое часто можно встретить у детей. Бывает, ребенок раздаривает игрушки и тем самым завоевывает, покупает свое положение в детском коллективе.
Обратите внимание, что в этом плане подарок как способ приобретения положения и внимания кардинальным образом отличается от подарка как части социального взаимодействия. Конечно, этот мотив несет в себе определенный деструктивный заряд, поскольку предполагается, что, с одной стороны, все можно купить, в том числе положение и любовь, а с другой стороны, исподволь закрадывается мысль о том, что без какой-либо материальной стимуляции я сам по себе никакой ценности не представляю. Естественно, такой способ не самый хороший.
Игрушки не ребенка, а родителей
Четвертый мотив, почему ребенок может отдавать свои игрушки, когда у него нет представления, что эта вещь его. Этот момент связан с размытыми личными границами.
- Почему границы личности ребенка оказываются размыты?
- Чаще всего это происходит тогда, когда родители отказывают ребенку в праве собственности на его игрушки. Как это понимать? «Это не твои игрушки, мы купили их, поэтому только мы можем ими распоряжаться, а вовсе не ты» - как бы говорят взрослые, забирая игрушки, закрывая в шкаф. Порой они прямо говорят ребенку: «это не твои игрушки». В результате ребенок понимает - раз родители мне говорят, значит, так оно и есть.
Собственно говоря, ребенок может дарить и не делиться своими игрушками с другими по одним и тем же мотивам. Почему он раздает игрушки? Потому что «это не мое, то есть мне их не жалко и я таким образом могу досадить тем, кто меня, допустим, обидел, например, родителям». Или малыш не дает игрушки потому, что они не его, он ими не распоряжается и сам не может с этим ничего поделать.
- Как правильно, учить делиться или не делиться игрушками?
- В первую очередь у ребенка должно быть что-то свое. У него должно сформироваться чувство собственности.
- И с объектом собственности он вправе делать все, что ему захочется? Бить, обрезать кукле волосы, подарить ее?
- Да, и он может отдать ее кому-то. Здесь очень важно обращать внимание не на сам факт, что ребенок делает с этой вещью, а понять, почему он это делает. Какие у него цели, когда он отдает свои игрушки. Вот что нас должно волновать. Допустим, малыш меняется игрушками или делает кому-то приятный подарок – дарит девочке свою машинку, потому что она ему понравилась. Это хорошо, нормальное социальное взаимодействие. Но бывает, ребенок заискивает перед кем-то, пытается купить расположение других детей. Этот момент нас должен насторожить. Еще раз повторюсь, важен не сам поступок как таковой, а мотив его совершения.
Конечно, вопрос учить ребенка делиться или нет, не может иметь однозначного решения. Необходимо ситуативно оценивать происходящее. Очень часто отсутствие чувства собственности бывает тогда, когда ребенка заставляют делиться: «Не будь жадным, отдай свою игрушку». Такой прямой директивный указ рождает отсутствие чувства собственности. Ребенок не мог распоряжаться вещью, его заставили.
- Значит ли это, что щедрость и жадность родом из детства?
- Отчасти да. Трудно однозначно сказать, поскольку сами эти качества - щедрость и жадность – термины обыденного языка. Что понимать под ними? В психологическом плане достаточно большой вопрос. Аналогичными понятиями могут выступать альтруизм и эгоизм. Эти явления мы с вами разбирали. Готовность отдавать, делиться с другими можно назвать щедростью. Существуют и крайние варианты этих явлений, например, связанные с патологическим накопительством, когда человек собирает вокруг себя много-много ненужных вещей и никак не может от них избавиться или, наоборот, отдает все, до последней рубахи, не оставляя ничего себе. Это очень крайние точки этих проявлений.
Границы личности ребенка
- Возвращаясь к размытым границам личности ребенка и отказу родителей в праве малыша на свои игрушки, хочется спросить, почему так важно соблюдать эти границы?
- Мы порой не задумываемся, что, распоряжаясь игрушками малыша или настаивая, чтобы он отдал свою вещь в подарок другому ребенку, нарушаем его границы. Почему эти границы нужно соблюдать? Дело в том, что у ребенка границы находятся в процессе формирования. То есть их, по сути, еще нет как таковых, они очень размыты, и непонятно, где проходят, где ответственность ребенка, а где родителей.
Естественно, когда я говорю, что родители нарушают границы ребенка, наверное, это не совсем верно, потому что границы еще не оформились. Родитель их, по сути, формирует так, что, заставляя ребенка отказываться от своей собственности, он тем самым эти границы крайне сужает. Получается, ребенок не может нести ответственность за то, что, по сути, действительно по праву его. Он не научается нести за это ответственность, и проявлений этому можно найти массу.
Например, соблюдение личной гигиены – кто несет ответственность за то, чтобы ребенок умывался и чистил зубы? Сам ребенок или родитель? Понятное дело, родители этот вопрос контролируют и учат этому. Но иногда доходит до того, что ребенок не делает это самостоятельно, потому что, оказывается, это область ответственности родителей. Или ребенок не убрал утром постель. Это говорит о том, что границы съехали в сторону мамы - оказалось, это ее зона ответственности.
Для взрослого человека в дальнейшем эти границы крайне и крайне важны, поскольку это зона его ответственности, его возможности, и то, насколько он ощущает себя подавленным, управляемым или чувствует свободу и может распоряжаться собой и своей жизнью, вещами в том числе. Поэтому вопрос о границах крайне и крайне важен, хотя он проявляется в мелочах. Ведь из этих мелочей ежедневной рутины – отношение к игрушкам, личной гигиене, обязанностям, урокам и так далее – складываются личные границы человека.
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».
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