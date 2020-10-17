В Бурятии за сутки прибавилось 127 заболевших COVID-19

Количество заболевших продолжает неуклонно расти



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 17.10.2020 зарегистрировано 8747 (+127) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Из 127 случаев заболевания 104 зарегистрированы в г. Улан-Удэ. Всего по г. Улан-Удэ – 5437 (62% от общего числа инфицированных).



Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6612 человек, умерло 95 человек. Проходит лечение в стационарах республики 1441 больной. На амбулаторном лечении находятся 599 пациентов.



Из 127 новых случаев COVID-19: 65 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков.



Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Круг контактных лиц составляет 3948 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 137 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



На 8:00 ч. 17 октября, в инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 1441 пациент, из них 25 детей. Состояние детей удовлетворительное.



В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1769 коек, занято – 1543, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1441, свободно 226 коек. Занятость коечного фонда составляет 87,2 %.

На 08:00 ч. 17.10.2020 проходят амбулаторное лечение 599 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от COVID-19 – 6612 (+50) человек. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 95 (+4) человек. Умерло 4 больных в возрасте 75, 83, 86 и 89 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями.





