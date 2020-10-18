В Бурятии за сутки от коронавируса умерло пять человек

Прирост заболевших за сутки составил 139 случаев



В Бурятии на утро воскресенья зарегистрировано 8886 (+139) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Из 139 случаев заболевания 92 зарегистрированы в г. Улан-Удэ. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6659 (+47) человек. Проходит лечение в стационарах республики 1501 больной. На амбулаторном лечении находятся 626 пациентов. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 100 (+5) человек. Умерло 5 больных в возрасте 59, 63, 67, 74, 85 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями.



Из 139 новых случаев COVID-19: 94 человека - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



В обсерваторе на 08:00 ч. 18.10.2020 г. находится 38 человек.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 717 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 60 197 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



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