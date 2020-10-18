В Улан-Удэ на средства "Народного бюджета" проложили тротуарную дорожку

За тропу к СОШ № 43 от ул. Керамической проголосовало большинство жителей округа



В Улан-Удэ продолжается реализация мероприятий, проводимых в рамках проекта «Народный бюджет». Одно из них – устройство тротуарной дорожки к СОШ № 43 от ул. Керамическая. За этот объект проголосовало большинство жителей округа.



Комитет по строительству провёл аукцион и определил подрядную организацию для выполнения работ – ООО «Сибгранд». Подрядчик установил бортовые камни и заасфальтировал дорожку к школе. Сейчас осталось установить пешеходные ограждения.



На устройство тротуарной дорожки был выделен 1 миллион рублей.



"Благодаря федеральному финансированию в рамках «Народного бюджета» до конца 2020 года в Улан-Удэ реализуют 31 мероприятие в каждом округе, за которые проголосовали горожане. Большая часть из них касается благоустройства дворов и скверов, устройства спортивных площадок и ливневых канализаций, освещения улиц, озеленения", - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



С инициативой выделить бюджет, который будет распределяться народным голосованием, выступил Президент России Владимир Путин в конце января 2020 года на заседании Совета по местному самоуправлению. Позже Госдумой РФ был принят соответствующий федеральный закон.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

