В Бурятии 30% персонала организаций пробудут на удаленке до 31 октября

Мера призвана минимизировать контакты работников как в общественном транспорте, так и на местах работы или службы



До 31 октября продлены требования для работодателей, осуществляющих деятельность на территории республики, о необходимости перевода 30% персонала на удаленный режим работы. Данная мера призвана минимизировать контакты работников как в общественном транспорте, так и на местах работы или службы, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



"Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена решениями президента Российской Федерации и Указом главы Бурятии, необходимо актуализировать на интернет-портале «Работающая Бурятия» сведения о 30% работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, за исключением работников, функции которых невозможно выполнять дистанционно. Также на портал предоставляется информация о численности работников, не переведенных на дистанционный режим работы, и информация о работниках, работающих в штатном режиме.



Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефонам министерств, иных исполнительных органов государственной власти, к сферам управления которых относится соответствующая организация", - сообщили в правительстве.



Отмечается, что данное требование не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работу по государственному оборонному заказу, выполняющих государственные и муниципальные контракты в рамках национальных проектов, федеральных и государственных программ, организации здравоохранения, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессиональные образовательные организации, реализующие основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, предприятия розничной торговли непродовольственными товарами, общественного питания, сферы услуг, субъектов малого и среднего предпринимательства общей штатной численностью менее 10 человек, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность без привлечения наемных работников.



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