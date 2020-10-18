В Улан-Удэ отремонтировали дорогу по улице Тобольская

Дорожное полотно обновили в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"



Дорожники полностью завершили ремонт автомобильной дороги по улице Тобольская. Дорогу обновили в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Дорога по улице Тобольская является основным подъездным путем к городской поликлинике № 3, также около нее располагается конечная маршрута № 56. Участок протяженностью 760 метров ремонтировала подрядная организация ООО "Доринвест".



"Специалисты смонтировали бортовые камни, заасфальтировали участок в два слоя, установили "лежачего полицейского". На дороге нанесена разметка, установлены знаки. Работы по частичному ремонту тротуаров по улице Тобольская выполнил другой подрядчик - ООО "СК Арсенал"



Напомним, в строительный сезон 2020 года в рамках национального проекта БКАД в ремонтную компанию попали 29 участков дорог. Сейчас идет приемка.



Город Улан-Удэ участвует в реализации сначала приоритетного, а теперь национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с 2017 года. В прошлом году на ремонт 13 дорог было выделено 313 млн рублей. В 2020 году на реализацию нацпроекта выделили в два раза больше – 700 млн рублей.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

