В Бурятии ученики начальных классов продолжат обучаться дистанционно

К очной форме обучения допустили только 9-е и 11-е классы



В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой кононавирусной инфекции за последние двое суток Республиканским оперативным штабом по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о допуске к очной форме обучения только выпускных 9 и 11 классов. Начальные классы - с 1 по 4 кл - остаются на дистанционном формате обучения. Также дистанционно продолжат учебный процесс с 5 по 8 классы и 10 классы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Данное решение касается школ, которые были переведены на дистанционную форму обучения с 5 октября 2020 года в связи с осложняющейся эпидситуацией.



Напомним, с целью снижения нагрузки на систему здравоохранения и на эпидемиологическую службу в период осложняющейся эпидобстановки по коронавирусной инфекции в период с 5 октября по 16 октября на дистанционную форму обучения переведены общеобразовательные учреждения в г. Улан-Удэ, г. Северобайкальск, г. Гусиноозерск, п. Курумкан, п. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района и на всей территории Иволгинского района.



На сегодняшний день эпидобстановка в столице и районах республики ухудшается. За последние сутки зарегистрировано



Из 139 новых случаев COVID-19: 94 чел. - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Фото: "Номер один"

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой кононавирусной инфекции за последние двое суток Республиканским оперативным штабом по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о допуске к очной форме обучения только выпускных 9 и 11 классов. Начальные классы - с 1 по 4 кл - остаются на дистанционном формате обучения. Также дистанционно продолжат учебный процесс с 5 по 8 классы и 10 классы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Данное решение касается школ, которые были переведены на дистанционную форму обучения с 5 октября 2020 года в связи с осложняющейся эпидситуацией.Напомним, с целью снижения нагрузки на систему здравоохранения и на эпидемиологическую службу в период осложняющейся эпидобстановки по коронавирусной инфекции в период с 5 октября по 16 октября на дистанционную форму обучения переведены общеобразовательные учреждения в г. Улан-Удэ, г. Северобайкальск, г. Гусиноозерск, п. Курумкан, п. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района и на всей территории Иволгинского района.На сегодняшний день эпидобстановка в столице и районах республики ухудшается. За последние сутки зарегистрировано 139 новых случаев заражения COVID-19 на территории республики. Из 139 случаев заболевания 92 случая зарегистрированы в г. Улан-Удэ.Из 139 новых случаев COVID-19: 94 чел. - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.Фото: "Номер один"