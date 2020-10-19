Приставы отбирали у жителей Бурятии «путинские» выплаты

Прокуратура признала эти действия незаконными





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Селенгинского районного отдела судебных приставов Управления ФССП по республике. Речь шла о фактах незаконного удержания приставами федеральных выплат для семей с детьми и нарушения прав получателей.

«Данная социальная выплата установлена указом президента России «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Судебные приставы-исполнители Селенгинского РОСП при обращении взыскания на денежные средства, являющиеся социальными выплатами, не проверили их правовую природу, не истребовали дополнительную информацию в кредитных учреждениях и произвели взыскание средств должников, в отношении которых законом установлен исполнительский иммунитет», - рассказали в надзорном ведомстве.Для восстановления прав граждан прокурор внес представление в адрес главного судебного пристава Бурятии. По результатам его рассмотрения незаконно удержанные выплаты возвращены гражданам.Фото: «Номер один»