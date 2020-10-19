Сергей Ханхареев : «Мы должны максимально сократить свои контакты»

Главный санитарный врач Бурятии сам обзванивал заболевших COVID-19 для установления источника инфицирования



Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев «вынужден вновь обратиться» обратиться к жителям республики. «Ежедневный прирост заболеваемости коронавирусной инфекции, рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями свидетельствует о непростой эпидемиологической ситуации в республике. Вы видите, какая сейчас идет нагрузка на систему здравоохранения и Роспотребнадзор. Мы предпринимаем все необходимые меры. Но каждый из вас может внести свой вклад в ее стабилизацию», - говорится в обращении.



«Наши родители, бабушки и дедушки сегодня в зоне риска. Мы должны позаботиться о них, ограничить контакты с ними. Но и сами лица старше 65 лет не должны нарушать режим самоизоляции. К сожалению, сегодня это не соблюдается. Они продолжают ходить друг к другу в гости, по магазинам, встречаться с близкими, создавая при этом дополнительные риски.



К сожалению, не в полной мере соблюдается масочный режим и другие меры профилактики. Я убеждаюсь в этом каждый день, когда вижу людей без масок. Я убедился в этом и вчера, когда сам обзванивал заболевших с целью установления источника инфицирования. Многие признаются, что либо вообще не надевали маску, либо носили ее, спустив на нос и подбородок.



Правильно носить маску и обрабатывать руки антисептиками это ведь не так сложно. Сегодня маска - это не только защита для организма, но и дань уважения труду медицинских работников», - в очередной раз отмечает руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Кроме того, он напоминает что указом главы Бурятии предписано направлять сотрудников в командировки только в исключительных случаях, и просит «всех соблюдать это требование».



«Сегодня мы должны максимально сократить свои контакты. Сегодня мы не можем рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих, полагаясь на авось или на псевдоубеждения. Берегите себя! Будьте здоровы!», - говорится в финале обращения.



Фото: 03.rospotrebnadzor.ru

