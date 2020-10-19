В Бурятии число случаев заражения COVID-19 перешагнуло отметку в 9000

Новый антирекорд по числу заболевших за сутки поставлен в республике - 155 человек



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 9041. Это на 155 случаев больше, чем было в воскресенье. Из 155 случаев заболевания 127 зарегистрированы в Улан-Удэ. Всего по Улан-Удэ – 5656 (62% от общего числа инфицированных). , сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Всего выздоровели от COVID-19 – 6722 (+63) человека. Всего умерли от коронавируса с тяжелой сопутствующей патологией – 102 (+2) человека. Умерли за сутки двое больных в возрасте 59, 72 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями.



Из 155 новых случаев коронавируса: 80 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 3950 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 138 гектаров.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1521 пациент, из них 22 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.



Амбулаторное лечение проходят 696 пациентов с COVID-19 легким течением заболевания.



В инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 10 тяжелых пациентов с COVID-19, на ИВЛ 5 пациентов. В стационаре по ул. Пирогова, 30 «а» в отделении реанимации находятся 7 пациентов с COVID-19 (старше 65 лет – 6), на ИВЛ 3 пациента (старше 65 – 3). В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 15 пациентов с COVID-19 (старше 65 лет – 6), на ИВЛ – 9 пациентов, старше 65 лет – 3 человека. В стационаре по ул. В.Березовка, д.2 «д» находятся 37 пациентов с COVID-19. В стационаре ДРКБ находятся 78 пациентов с COVID-19 (из них детей 8). В отделении реанимации находятся 6 пациентов, на ИВЛ – больных нет. В стационаре БСМП находится 301 пациент с COVID-19. В отделении реанимации находятся 13 пациентов, на ИВЛ – 10 пациентов, старше 65 лет - 8 человек. В стационаре ЦВМ находятся 190 пациентов с COVID-19. В стационаре РКВД находятся 30 пациентов с COVID-19.



В настоящее время в республике для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1859 коек, занято – 1681, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1521, свободно 178 коек. Занятость коечного фонда составляет 90,4 %.



В обсерваторе находится 28 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4152 человек, с нарастающим итогом – от 424 494 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



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