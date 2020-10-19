Росрыболовство продолжает восстановление ценных рыб Байкала

Ведомство планирует к 2024 году довести выпуск молоди омуля и осетра в озеро Байкал до 2 млрд штук



Росрыболовство планирует в 2024 году довести выпуск молоди омуля и осетра в Байкал до 2 млрд штук в год для восстановления в озере популяции ценных видов рыб. Вопрос о реализации комплекса мер по сохранению и воспроизводству уникальных водных биологических ресурсов Байкала в числе других был обсужден на первом заседании правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, которое провела вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, сообщает ее пресс-служба.



Росрыболовство регулярно проводит молекулярно-генетические исследования и раннюю диагностику заболевания рыб. Ведомство также планирует провести реконструкцию двух рыбоводных заводов в Бурятии и сформировать мобильный комплекс рыбоохраны. Это позволит предупредить массовые заболевания рыб заводского происхождения, увеличить выпуск молоди омуля и осетра к 2024 году до 2 млрд штук в год и в итоге обеспечить восстановление запасов ценных видов водных биоресурсов.



Кроме того, на комиссии шла речь о развитии рыбохозяйственного комплекса на байкальской территории. Абрамченко поручила Росрыболовству совместно с правительством Иркутской области и РАН дополнительно проработать вопрос развития аквакультуры в регионе.



Как сообщалось, полный запрет на промышленный вылов байкальского омуля введен в 2017 году. Вылов разрешен только коренным малочисленным народам Севера. Квота для них составляет всего 55 тонн.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

