Забайкалье обошло Бурятию в коронавирусной статистике

В крае каждый день растет количество смертей от COVID-19, ежесуточный прирост числа заболевших - 198



В Забайкалье, по данным регионального оперативного штаба, на 19 октября зафиксированы еще пять летальных случаев, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Общее число смертей за весь период достигло уже 86, сообщает официальный портал края.



Среди жителей региона а последние сутки диагноз подтвердили у 198 человек, 9084 – за все время. Всего с начала года 6004 человека победили заболевание.



В моностационарах края у 49 пациентов с COVID-19 в заболевание протекает в тяжелой форме, 20 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.



В Забайкальском крае введены дополнительные ограничительные мероприятия, связанные со всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией. Эти меры призваны сократить рост инфицирования, сохранить жизнь и здоровье забайкальцев. Запрещается проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме. Закрыты клубы и танцплощадки.



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