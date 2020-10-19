Омбудсмен: Решений об объединении двух колледжей Бурятии не принималось

Эта инициатива, существующая «на уровне идеи», требует долгих согласований
Решений об объединении Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова и Байкальского колледжа недропользования, а также о ликвидации Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова не принималось. Это показала проверка, проводимая уполномоченным по правам ребенка в Бурятии в связи с публикациями в СМИ, сообщила пресс-служба детского омбудсмена. В ней напомнили, что существует порядок принятия решения о реорганизации, ликвидации образовательного учреждения.
Статьей 13 федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» установлено, что принятие органом исполнительной власти региона решения об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.
Аналогичное правило закреплено в статье 22 федерального закона «Об образовании в РФ». А постановлением правительства Бурятии в 2014 году утвержден порядок проведения оценки последствий принятия такого решения.
Оценка последствий осуществляется в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав детей и осуществления полномочий органов государственной власти республики по организации предоставления соответствующих услуг детям.
Приказом министерства образования и науки республики в 2015 году утверждено положение и состав комиссии минобразования по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации подведомственных министерству государственных образовательных организаций, а также значений критериев проведения указанной оценки. В состав комиссии в обязательном порядке включается представитель подведомственной организации, в отношении которой рассматривается вопрос о возможной ликвидации или реорганизации.
В соответствии с законом Бурятии «Об общих принципах управления государственной собственностью Республики Бурятия» республиканское учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по решению органа-учредителя, на основании постановления правительства Бурятии.
«Таким образом, принятию решения о реорганизации объекта социальной инфраструктуры для детей всегда предшествует комиссионная оценка последствий принятия такого решения с участием представителя самого учреждения», - отметили в пресс-службе детского омбудсмена республики.
Как сообщал «Номер один», прокуратура Бурятии также организовала проверку по публикациям в средствах массовой информации о несогласии студентов Бурятского аграрного колледжа имени М.Н. Ербанова с решением об объединении этого образовательного учреждения с Байкальским колледжем недропользования. В ходе проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц министерства образования и науки Бурятии.
Между тем, «никаких решений об объединении Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова и Байкальского колледжа недропользования, а также о ликвидации Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова нет», сообщила ранее пресс-служба правительства республики.
Главой Бурятии Алексеем Цыденовым приняты два решения, которые призваны создать максимально комфортные условия для учебы студентов. Первое - содействовать расширению Авиационного техникума в связи с нехваткой кадров на Улан-Удэнском авиационном заводе; второе - выделить финансирование в размере 50 млн рублей Байкальскому колледжу недропользования для поиска помещений и последующего переезда с ныне занимаемых площадей.
Вместе с тем, рамках стоящих перед правительством задач по расширению авиатехникума в правительство республики поступила идея об объединении образовательных учреждений: Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова и Байкальского колледжа недропользования, а также использования возможностей Агротехнического колледжа Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. Филиппова. Глава Бурятии поручил изучить этот вопрос с учетом всех мнений, уточняла пресс-служба правительства.
Фото: egov-buryatia.ru/minobr
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