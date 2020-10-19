Власти Бурятии направили 25 миллионов на оснащение «ковидных» лабораторий

Из-за роста заболеваемости сроки подготовки анализов выросли





Для дальнейшего проведения бесперебойной диагностики коронавирусной инфекции Республиканский оперативный штаб направил дополнительно 24,7 млн рублей на дооснащение лабораторий.

- Сегодня мы регистрируем очень много семейных очагов, соответственной большой процент обращений на амбулаторный этап. Большое количество контактных лиц. Учитывая большой рост и востребованность обследований, сроки ожидания анализов, к сожалению, выросли, особенно за последнюю неделю. Республиканский оперштаб в постоянном режиме проводит мониторинг охвата населения тестированием и проводит работу по дооснащению лабораторий, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.В Бурятии показатель охвата населения лабораторными исследованиями превышает нормативный в шесть раз. Его значение на сегодняшний день составляет 435 на 100 тысяч населения. При этом нормативный показатель по России составляет 70 на 100 тысяч населения.В республике исследования на коронавирусную инфекцию проводят семь лабораторий. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии, Республиканского противотуберкулезного диспансера, РКБ им. Семашко, Республиканской инфекционной больницы, Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД, Республиканского перинатального центра и ООО «Диагрупп» за последние сутки проведено исследований от 4152 человек. Всего с начала пандемии обследовано 424 тысячи жителей республики.Фото: пресс-служба правительства Бурятии