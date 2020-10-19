Власти Бурятии направили 25 миллионов на оснащение «ковидных» лабораторий

Из-за роста заболеваемости сроки подготовки анализов выросли
Для дальнейшего проведения бесперебойной диагностики коронавирусной инфекции Республиканский оперативный штаб направил дополнительно 24,7 млн рублей на дооснащение лабораторий.
- Сегодня мы регистрируем очень много семейных очагов, соответственной большой процент обращений на амбулаторный этап. Большое количество контактных лиц. Учитывая большой рост и востребованность обследований, сроки ожидания анализов, к сожалению, выросли, особенно за последнюю неделю. Республиканский оперштаб в постоянном режиме проводит мониторинг охвата населения тестированием и проводит работу по дооснащению лабораторий, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
В Бурятии показатель охвата населения лабораторными исследованиями превышает нормативный в шесть раз. Его значение на сегодняшний день составляет 435 на 100 тысяч населения. При этом нормативный показатель по России составляет 70 на 100 тысяч населения.
В республике исследования на коронавирусную инфекцию проводят семь лабораторий. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии, Республиканского противотуберкулезного диспансера, РКБ им. Семашко, Республиканской инфекционной больницы, Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД, Республиканского перинатального центра и ООО «Диагрупп» за последние сутки проведено исследований от 4152 человек. Всего с начала пандемии обследовано 424 тысячи жителей республики.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?