На новых автобусах в Улан-Удэ все же будут цитаты Путина

Правда, не те, которые планировались изначально
Сегодня в 12:30 на площади Советов в Улан-Удэ состоится презентация новых автобусов, часть которых уже завтра выйдет на линию. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил мэр города Игорь Шутенков.
«Последний раз автобусы город закупал 12 лет назад. Поэтому, конечно, 42 новых ПАЗа помогут нам закрыть часть вопросов. Половину мы приобрели на средства единой Дальневосточной субсидии. Ещё 20 автобусов средней вместимости — благодаря проекту «Народный бюджет». Каждый автобус обошёлся нам почти в 5 млн рублей. Если говорить точнее: в 4 млн 741 тысячу. Более дешёвые комплектации не подходят для перевозки пассажиров городским общественным транспортом», - рассказал градоначальник.
По словам мэра, первые десять автобусов пойдут на удаленные маршруты - на Левый берег, Загорск, в сотые, в микрорайоны Дивизионный, Комушка, Сосновый Бор, Забайкальский. Часть пойдёт по новым маршрутам – их городские власти сформировали с учётом пассажиропотока.
⠀
«Скажу сразу: перечень маршрутов неокончательный, а графики движения МУП «Городские маршруты» согласовывает с районными администрациями. Если потребуется, будем корректировать и дополнять исходя из транспортных потребностей горожан. Поэтому жду от вас конструктивную обратную связь», сообщил Игорь Шутенков.
1 ноября на линию выйдут 25 новых ПАЗов по 12 маршрутам.
«Поставил задачу, чтобы к 10 ноября по 16 маршрутам ходило 38 новых автобусов. Напомню, мы купили 42, но часть оставляем «в резерве», так как раз в две недели каждый автобус должен проходить ТО», - отметил мэр.
Как видно на размещенных градоначальником фотографиях, новые автобусы все же обклеили цитатами Путина. Правда, не теми, которые планировались изначально.
«Бурятия воспитала трудолюбивых, талантливых, искренних и открытых людей», гласит она. Это цитата из поздравления Владимира Путина жителей Бурятии с 350-летием вхождения республики в состав России, сказанная им еще в 2011 году, когда он был премьером правительства.
Напомним, первоначально согласно техзаданию на торги, автобусы должны были быть обклеены аппликациями с цитатами президента России Владимира Путина: «Дальний Восток – ключевое направление развития России» и «Народный бюджет – инициатива людей». Впрочем, позже в мэрии сообщили, что вариант с цитатами не окончательный и, возможно, на автобусах их вовсе не будет.
Фото: Инстаграм Игоря Шутенкова
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?