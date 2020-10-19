На новых автобусах в Улан-Удэ все же будут цитаты Путина

Правда, не те, которые планировались изначально





Сегодня в 12:30 на площади Советов в Улан-Удэ состоится презентация новых автобусов, часть которых уже завтра выйдет на линию. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил мэр города Игорь Шутенков.

«Последний раз автобусы город закупал 12 лет назад. Поэтому, конечно, 42 новых ПАЗа помогут нам закрыть часть вопросов. Половину мы приобрели на средства единой Дальневосточной субсидии. Ещё 20 автобусов средней вместимости — благодаря проекту «Народный бюджет». Каждый автобус обошёлся нам почти в 5 млн рублей. Если говорить точнее: в 4 млн 741 тысячу. Более дешёвые комплектации не подходят для перевозки пассажиров городским общественным транспортом», - рассказал градоначальник.





«Скажу сразу: перечень маршрутов неокончательный, а графики движения МУП «Городские маршруты» согласовывает с районными администрациями. Если потребуется, будем корректировать и дополнять исходя из транспортных потребностей горожан. Поэтому жду от вас конструктивную обратную связь», сообщил Игорь Шутенков.





«Бурятия воспитала трудолюбивых, талантливых, искренних и открытых людей», гласит она. Это цитата из поздравления Владимира Путина жителей Бурятии с 350-летием вхождения республики в состав России, сказанная им еще в 2011 году, когда он был премьером правительства.



