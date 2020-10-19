В Чите осужден дебошир, натравивший на участкового пса бойцовской породы

Житель краевого центра Забайкалья приговорен к двум года лишения свободы в колонии-поселении



В Чите 38-летний житель краевого центра признан виновным в «применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщили в прокуратуре Забайкалья.



В сентябре 2018 года мужчина устроил у себя в частном доме семейно-бытовой конфликт. В связи с этим на место были вызваны сотрудники полиции. На законное требование участкового уполномоченного проследовать в отдел полиции для дачи объяснений хозяин дома нанес ему один удар в спину, попытался закрыть калитку, забежал в дом и выпустил на полицейского собаку бойцовской породы, которой отдал команду «фас».



Животное, выполняя команду хозяина, набросилось на участкового, однако благодаря активным оборонительным действиям сотрудник полиции не получил вреда здоровью.



С учетом мнения государственного обвинителя суд признал дебошира виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.



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