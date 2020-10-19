В Бурятии рабочие тетради школьникам покупают родители

В ходе опроса более 2,2 тысячи респондентов заявили о высокой стоимости учебных тетрадей



В Бурятии рабочие тетради школьников закупаются за счет средств родителей. Это связано с тем, что в бюджет республики средства на закупку рабочих тетрадей не закладываются. Такой вывод сделали активисты ОНФ в результате мониторинга проблемы обеспечения школьников учебными пособиями, сообщили в региональном исполкоме общественной организации.



«Рабочие тетради входят в обязательный образовательный процесс и должны закупаться не родителями, а образовательными учреждениями. Об этом говорит наш лидер, президент России Владимир Путин. Поэтому региональное отделение ОНФ настаивает на том, что в республиканский бюджет должны закладываться деньги на закупку рабочих тетрадей для школьников», - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Сандакова.



В соответствии с федеральным законом «Об образовании», средства обучения и воспитания, учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы должны предоставляться бесплатно на время получения образования. Однако на практике зачастую это оплачивается за счет родителей. Особенно острая ситуация наблюдается в начальной школе.



Например, по информации регионального исполкома ОНФ, многодетная семья из Улан-Удэ тратит на подготовку к школе одного ребенка, учащегося начальных классов, примерно 15 тысяч рублей, из которых 2-3 тысячи рублей уходят на приобретение рабочих тетрадей.



В комплект учебных материалов по каждому предмету входит три-четыре рабочих тетради, но, как отмечают родители, к концу учебного года используется не более трети их содержания. Поэтому такие расходы тем более представляются родителям излишними и несправедливыми.



Согласно проведенному в преддверии начала учебного года опросу, более 2,2 тысячи респондентов заявили о высокой стоимости учебных тетрадей.



В настоящий момент предлагается выкладывать электронные версии рабочих тетрадей в открытом доступе. Кроме того, в случае выбора образовательной организацией учебного комплекта, предусматривающего использование рабочей тетради, предлагается осуществлять закупку всего учебно-методического комплекта целиком, а также размещать весь учебно-методический комплект на общедоступном портале.



Народный фронт предлагает правительству РФ принять меры по устранению дефицита бесплатных рабочих тетрадей в регионах и где не оказывается соответствующая адресная социальная помощь. Соответствующее заключение направлено в контрольное управление администрации президента России.



Фото: ОНФ

