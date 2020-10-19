В Бурятии осенние школьные каникулы продлили на неделю

Они продлятся со 2 по 14 ноября





19 октября на очередном заседании Республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией принято решение на неделю продлить осенние каникулы в школах. Каникулы продлятся со 2 по 14 ноября.