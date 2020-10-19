В Бурятии осенние школьные каникулы продлили на неделю

Они продлятся со 2 по 14 ноября
19 октября на очередном заседании Республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией принято решение на неделю продлить осенние каникулы в школах. Каникулы продлятся со 2 по 14 ноября.
Это время будет использовано для проведения санитарными врачами и медиками комплекса противоэпидемических мероприятий по семейным очагам, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Министерство образования и науки Бурятии проводит работу с общеобразовательными организациями республики по корректировке учебных планов.
- Для стопроцентного прохождения учебного материала будут внесены корректировки в рабочие программы учебных предметов в части сроков изучения материала и вариантов их подачи. По окончанию второй четверти специалисты районных управлений образования будут проводить анализ прохождения учебного материала в полном объеме, - сообщила первый заместитель министра образования и науки РБ Галина Фомицкая.
Также глава Бурятии Алексей Цыденов назначил отдельное совещание по организации учебного процесса в начальных классах. Он поручил разработать решения по проблемным вопросам обучения детей в дистанционном формате.
Напомним, ранее оперативный штаб принял решение продлить занятия в школах в дистанционном формате, за исключением учащихся 9-х и 11-х классов.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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