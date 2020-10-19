Депутату горсовета Улан-Удэ понравился новый уличный сортир

«Построен добросовестно», отметила Людмила Пахомова





Депутат горсовета Улан-Удэ Людмила Пахомова продолжает выполнять наказы своих избирателей, а именно – возводить на округе новые деревянные сортиры взамен прежних.

- Наказ у жителей был построить новый туалет и выгребную яму. Надо отметить, что подрядчик подошел к выполнению добросовестно, – сообщила депутат горсовета Людмила Пахомова после осмотра объекта.





Она добавила, что жители так же остались довольны результатом работ, но попросили благоустроить объект: убрать старое и развалившееся. Депутат заявила, что в планах выполнить просьбу жителей и навести чистоту на участке.



