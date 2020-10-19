Депутату горсовета Улан-Удэ понравился новый уличный сортир

«Построен добросовестно», отметила Людмила Пахомова
Депутат горсовета Улан-Удэ Людмила Пахомова продолжает выполнять наказы своих избирателей, а именно – возводить на округе новые деревянные сортиры взамен прежних.
На этот раз народная избранница проверила уличный туалет, установленный по просьбе жильцов улицы Широких-Полянского. Увиденное произвело на депутата приятное впечатление.
- Наказ у жителей был построить новый туалет и выгребную яму. Надо отметить, что подрядчик подошел к выполнению добросовестно, – сообщила депутат горсовета Людмила Пахомова после осмотра объекта.
Она добавила, что жители так же остались довольны результатом работ, но попросили благоустроить объект: убрать старое и развалившееся. Депутат заявила, что в планах выполнить просьбу жителей и навести чистоту на участке.
Напомним, 14 октября Людмила Пахомова проверила возведение аналогичных объектов на улицах Бабушкина и Красногвардейской. Там результат ее разочаровал.
– Посмотрела выполненный наказ на улице Бабушкина. Не понравилось то, что выгребная яма мелкая, а обивка туалета выполнена нестрогаными досками. Исполнительская дисциплина и качество на нуле, – поделилась Людмила Пахомова.
Она добавила, что на улице Красногвардейской увидела те же недочёты, и предъявила работающей бригаде и подрядной организации обоснованные требования к работе.
Свои замечания депутат передала в Комитет городского хозяйства. Подрядчик, в свою очередь, получил все указания по дальнейшей работе и исправлению недостатков, сообщили в пресс-службе горсовета.
Фото: горсовет Улан-Удэ
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