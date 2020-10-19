В Улан-Удэ ушел из жизни Виктор Саржан

Экс-начальник ЛВРЗ и бывший вице–спикер Верховного Совета БурАССР оставил след в истории республики и как хозяйственник, и как политик



Виктор Саржан, бывший начальник ЛВРЗ и бывший вице–спикер Верховного Совета БурАССР скончался в Улан-Удэ на 83-м году жизни, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского ЛВРЗ.



Виктор Васильевич родился 10 мая 1938 года на Дальнем Востоке. В 6 лет остался сиротой, его взяли на воспитание тетя с дядей. Детство, выпавшее на Великую Отечественную войну, было тяжелым, без материнской ласки и отцовской поддержки, с жестокими подростковыми драками и другими «прелестями» дворовой жизни. Пройдя такую «школу», характер паренька закалился на всю оставшуюся жизнь, позволив в дальнейшем достичь больших высот.



После окончания школы и электромеха-нического техникума в 1958 году судьба привела его в далекую Сибирь на паровозоремонтный завод, где начался стремительный взлет будущего начальника Улан-Удэнского ЛВРЗ. С этого времени биографию Виктора Васильевича смело можно назвать образцово-показательной – он прожил большую, яркую и интересную жизнь, сделал много хорошего и полезного для людей, многим помог, кого-то даже спас, стал известным и уважаемым человеком не только в Бурятии, но и далеко за ее пределами. Он прошел все возможные ступени по карьерной лестнице – от заводского слесаря до руководителя предприятия, своим трудом и делами завоевав авторитет среди коллег в железнодорожной отрасли как профессионал высокого уровня, грамотный руководитель и достойный гражданин.



Возглавляя завод в течение 10 лет, с 1977 по 1987 год, Виктор Васильевич внес огромный вклад в развитие его производственной деятельности. В это время активно возводилось жилье для заводчан, были построены пожарное депо, новый цех водоснабжения, транспортный цех, подземный переход к проходной, профилакторий, музыкальная школа, установлен памятник-паровоз Серго Орджоникидзе и многое другое. Идея увековечить имена заводчан, не вернувшихся с Великой Отечественной, на пилонах Мемориала памяти на площади Славы тоже была его.



Виктор Саржан оставил свой след и в новейшей истории развития парламентаризма Бурятии, когда его избрали первым заместителем председателя Верховного Совета Бурятской АССР.



Виктору Васильевичу очень повезло в жизни – он встретил свою будущую жену, Нину Васильевну, надежную опору и ангела-хранителя. Они прожили, душа в душу, полвека, преодолели и болезни, и невзгоды, вырастили двух прекрасных детей, отметили золотую свадьбу. Виктор Васильевич всегда радовался, когда ему удавалось побывать на заводе, где окружают «родные звуки, родной шум, запах»:



- Я дышу тем воздухом, которым дышал в том время. Всем сердцем я здесь, на заводе, которому служил верой и правдой – ему и людям! – так он отзывался о предприятии, которому отдал 30 лет своей жизни и, по его словам, ни разу об этом не пожалел.



Руководство и весь коллектив завода выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины Виктора Васильевича Саржана.



Фото: ЛВРЗ

