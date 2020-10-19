В Бурятии дочери отказались содержать свою престарелую мать

Пожилая женщина вынуждена была обратиться в суд
В Бурятии 72-летняя женщина обратилась в суд с иском к двум своим дочерям. Пожилая женщина потребовала взыскать с них алименты на свое содержание в размере по 5000 рублей, с каждой, ежемесячно.
Свой иск пенсионерка мотивировала тем, что является нетрудоспособной, получает пенсию по старости, других доходов не имеет. При этом она несет расходы по содержанию жилья, сособственниками которого являются ее дочери, а также содержит проживающего с ней сына одной из ответчиц.
Рассмотрев материалы дела, районный суд частично удовлетворил иск пенсионерки. Он обязал дочерей платить по 2000 рублей ежемесячно на содержание матери. Посчитав такое решение несправедливым, женщины обратились в Верховный суд. В своей жалобе дочери просили отменить решение районного суда, ссылаясь на тяжелое материальное положение и неприязненные отношения с матерью.
Однако судебная коллегия Верховного суда Бурятии жалобы отклонила, оставив решение без изменения.
«Ответчики обязаны содержать свою престарелую мать, нуждающуюся в материальной помощи. Предусмотренных законом оснований для освобождения их от этой обязанности не имелось», сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Фото: pixabay.com
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