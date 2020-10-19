В Бурятии дочери отказались содержать свою престарелую мать

Пожилая женщина вынуждена была обратиться в суд





В Бурятии 72-летняя женщина обратилась в суд с иском к двум своим дочерям. Пожилая женщина потребовала взыскать с них алименты на свое содержание в размере по 5000 рублей, с каждой, ежемесячно.

Свой иск пенсионерка мотивировала тем, что является нетрудоспособной, получает пенсию по старости, других доходов не имеет. При этом она несет расходы по содержанию жилья, сособственниками которого являются ее дочери, а также содержит проживающего с ней сына одной из ответчиц.Рассмотрев материалы дела, районный суд частично удовлетворил иск пенсионерки. Он обязал дочерей платить по 2000 рублей ежемесячно на содержание матери. Посчитав такое решение несправедливым, женщины обратились в Верховный суд. В своей жалобе дочери просили отменить решение районного суда, ссылаясь на тяжелое материальное положение и неприязненные отношения с матерью.Однако судебная коллегия Верховного суда Бурятии жалобы отклонила, оставив решение без изменения.«Ответчики обязаны содержать свою престарелую мать, нуждающуюся в материальной помощи. Предусмотренных законом оснований для освобождения их от этой обязанности не имелось», сообщили в пресс-службе Верховного суда.Фото: pixabay.com