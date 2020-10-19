В Бурятии COVID-19 вновь бьёт по пожилым

Самый большой прирост зафиксирован в возрастной группе 65 лет и старше



Эпидемиологическая служба Бурятии провела анализ заболеваемости новой коронавирусной инфекцией жителей республики. Специалистами рассмотрен период наибольшего роста показателей – с начала октября. Самый большой прирост зафиксирован в возрастной группе 65 лет и старше, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Мы провели анализ за две недели, с 5 по 18 октября, и сравнили с аналогичным периодом прошлого месяца. За последние две недели мы регистрируем рост заболеваемости в этой возрастной группе в три раза», - сообщил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.



Эпидемиологи при определении эпиданамнеза заболевших отмечают, что чаще всего инфицирование происходит от родственников из-за пренебрежения родными мер профилактики, либо из-за нарушения режима самоизоляции.



«В период роста заболеваемости необходимо ограничить контакты с пожилыми родственниками. Но и сами люди старше 65 лет не должны нарушать режим самоизоляции. К сожалению, сегодня это не соблюдается. Они продолжают ходить друг к другу в гости, по магазинам, встречаться с близкими, создавая при этом дополнительные риски», - отметил Сергей Ханхареев.



Среди пациентов «ковидных» госпиталей тяжелое течение заболевания отмечается в основном у пожилых пациентов.



«В 27 стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сегодня 51 пациент получает лечение в условиях палат реанимации. рПи этом 29 больных – на аппарате искусственной вентиляции легких и 11 пациентов – на неинвазивной ИВЛ», - сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.



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