19.10.2020
В Бурятии COVID-19 вновь бьёт по пожилым

В Бурятии COVID-19 вновь бьёт по пожилым

Самый большой прирост зафиксирован в возрастной группе 65 лет и старше

Эпидемиологическая служба Бурятии провела анализ заболеваемости новой коронавирусной инфекцией жителей республики. Специалистами рассмотрен период наибольшего роста показателей – с начала октября. Самый большой прирост зафиксирован в возрастной группе 65 лет и старше, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Мы провели анализ за две недели, с 5 по 18 октября, и сравнили с аналогичным периодом прошлого месяца. За последние две недели мы регистрируем рост заболеваемости в этой возрастной группе в три раза», - сообщил главный государственный санитарный врач по  Бурятии Сергей Ханхареев.

Эпидемиологи при определении эпиданамнеза заболевших отмечают, что чаще всего инфицирование происходит от родственников из-за пренебрежения родными мер профилактики, либо из-за нарушения режима самоизоляции.

«В период роста заболеваемости необходимо ограничить контакты с пожилыми родственниками. Но и сами люди старше 65 лет не должны нарушать режим самоизоляции. К сожалению, сегодня это не соблюдается. Они продолжают ходить друг к другу в гости, по магазинам, встречаться с близкими, создавая при этом дополнительные риски», - отметил Сергей Ханхареев.

Среди пациентов «ковидных» госпиталей тяжелое течение заболевания отмечается в основном у пожилых пациентов.

«В 27 стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сегодня 51 пациент получает лечение в условиях палат реанимации. рПи этом 29 больных – на аппарате искусственной вентиляции легких и 11 пациентов – на неинвазивной ИВЛ», - сообщила министр здравоохранения республики  Евгения Лудупова.

Фото: pixabay.com
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