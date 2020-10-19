В Бурятии студентам, получающим пенсии, не нужно обращаться в ПФР

Иногда опыт работы в период пандемии коронавируса оказывается удобен

В Бурятии продление и возобновление выплаты пенсий по потере кормильца учащимся и студентам с октября 2020 года будет производиться без их личного обращения в ПФР, сообщили в пресс-службе его республиканского отделения.Пенсионный фонд продолжает совершенствовать работу по предоставлению дистанционных госуслуг, создавая для своих клиентов наиболее удобные условия для реализации права на пенсионное обеспечение. С учетом положительной практики по автопродлению пенсий без личной явки гражданина, действовавших с начала пандемии, Пенсионный фонд России решил закрепить ее и в дальнейшей своей работе.Таким образом, учащимся и студентам, получающим пенсии по потере кормильца, которые с октября достигают совершеннолетия (18 лет), для продолжения получения пособия не нужно лично обращаться в ПФР. Все подтверждающие документы об очном образовании в школе, ссузе или в высшем учебном заведении специалисты Пенсионного фонда запросят в учебных заведениях самостоятельно.Ранее по достижению 18 лет молодые люди обязаны были представлять соответствующие справки в ведомство лично. Теперь в рамках информационного взаимодействия с учебными заведениями республики Отделение ПФР по Бурятии получает все необходимые сведения о получателях пенсий по потере кормильца по защищенным каналам связи. От получателя пенсии специалистам потребуется только уточняющая информация о месте учебы и его волеизъявление по поводу получения или неполучения выплаты, которые можно сообщить в ПФР по телефону или электронной почте.Автопродление пенсии по потере кормильца без личной явки в фонд очень удобно для студентов, обучающихся в вузах за пределами республики. Подтверждающие документы по таким студентам отделение будет запрашивать через отделения ПФР по месту нахождения образовательного учреждения либо непосредственно в саму образовательную организацию.В случае с возобновлением получения пенсии по потере кормильца от гражданина потребуется заявление на выплату, которое он может подать дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуги. При необходимости молодым людям помогут заполнить электронное заявление. Если же у получателя пенсии не будет возможности подать заявление через электронные сервисы, то согласие на получение выплаты специалисты возьмут по телефону.Предварительная работа по беззаявительному продлению или возобновлению пенсий по потере кормильца в отделении началась с августа. До конца 2020 года без личной явки пенсионера специалисты ПФР уточнят сведения в учебных заведениях и запустят рабочие процессы по 372 учащимся и студентам, которым исполняется в этом периоде 18 лет.Напомним, в соответствии с пенсионным законодательством граждане, достигшие возраста 18 лет, обучающиеся по очной форме в образовательных заведениях, имеют право на получение пенсии по потере кормильца до окончания ими обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 23 лет.Подробно проконсультироваться можно в Центре дистанционного обслуживания ПФР по телефону 8 (3012) 29 14 14 или в официальных аккаунтах Отделения ПФР по Бурятии в социальных сетях ИНСТАГРАМ и во ВКонтакте.VIBER-сообщество «Пенсионный фонд Бурятии»Фото: «Номер один»