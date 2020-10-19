В Бурятии сельчанин убил пожилую собутыльницу

Убийцу выдала садовая тачка, на которой он хотел отвезти и спрятать тело



В Кабанском районе Бурятии задержан 32-летний местный житель, обвиняемый в убийстве 63-летней женщины. Её тело колото-резаным ранением шеи обнаружено в одном из домов в селе Дубинино. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Тело покойной на веранде было накрыто садовой тачкой подозреваемого, которую опознали соседи. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



По данным следствия, 14 октября обвиняемый в селе Дубинино повстречал знакомую местную жительницу, которая с мужем направлялась навестить пожилую мать, и присоединился к ним. В доме у пенсионерки их компания стала распивать спиртные напитки. Под вечер дочь с мужем ушли домой, оставив мать с гостем наедине. Через некоторое время между мужчиной и пожилой хозяйкой дома на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил пенсионерку по лицу кулаком, а затем схватил нож и нанес им женщине удар в шею. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.



Злоумышленник покинул дом, но в полночь вернулся с садовой тачкой, намереваясь спрятать тело, однако не смог загрузить его и оставил на веранде. Затем он запер дверь на замок, а ключи и нож позже выкинул в залив Байкала. Дочь в течение следующих двух дней приходила к дому матери, который оставался закрытым. На второй день они взломали дверь и обнаружили тело женщины.



Фото: «Номер один»

