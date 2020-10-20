Минтранс Бурятии уличили в волоките

Чиновники несвоевременно отвечали на обращения граждан





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе республиканского Минтранса.

«Проверкой установлено, что должностными лицами министерства вопреки требованиям федерального закона допускались нарушения сроков рассмотрения обращений граждан. Не соблюдался установленный законом порядок уведомления о переадресации обращений заявителей», сообщили в надзорном ведомстве.После представления прокуратуры нарушения были устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Кроме того, должностное лицо министерства, ответственное за рассмотрение обращений, привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 5 тысяч рублей.Фото: «Номер один»