В Бурятии суд оштрафовал администрацию района

Районные власти не следили за дамбой





В Окинском районе прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности гидротехнических сооружений.

«Собственник защитной дамбы в селе Орлик - администрация Окинского района - с апреля прошлого года не разработал и не согласовал декларацию ее безопасности, не принял мер по внесению сведений в соответствующий регистр, не осуществлял контроль за показателями ее состояния», - рассказали в надзорном ведомстве.За данное нарушение решением суда администрация района привлечена к административной ответственности и оштрафована на 20 тысяч рублей.Фото: «Номер один»