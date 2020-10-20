В Бурятии таксисты вышли на борьбу с коронавирусом

Службы такси выделили 27 автомобилей с водителями для работы в ковидных бригадах





В Бурятии службы такси выделили 27 автомобилей с водителями для работы в ковидных бригадах и с неотложными вызовами. Как сообщили в Минздраве республики, водители уже прошли медицинский осмотр и приступили к работе. Машины распределены между шестью поликлиниками Улан-Удэ. Их выделили ООО «Випавто», ООО «Пассажирские перевозки» и ООО «Автомаяк».

Как отметили в Минздраве, автомобили проходят специальную обработку. Все водители работают с соблюдением всех правил безопасности.Фото: Минздрав Бурятии