20.10.2020
В Бурятии таксисты вышли на борьбу с коронавирусом

В Бурятии таксисты вышли на борьбу с коронавирусом

Службы такси выделили 27 автомобилей с водителями для работы в ковидных бригадах

В Бурятии службы такси выделили 27 автомобилей с водителями для работы в ковидных бригадах и с неотложными вызовами. Как сообщили в Минздраве республики, водители уже прошли медицинский осмотр и приступили к работе. Машины распределены между шестью поликлиниками Улан-Удэ. Их выделили ООО «Випавто», ООО «Пассажирские перевозки» и ООО «Автомаяк».

Как отметили в Минздраве, автомобили проходят специальную обработку. Все водители работают с соблюдением всех правил безопасности.

Фото: Минздрав Бурятии
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