В Бурятии военные полицейские провели учебный городской бой

Полицейские освободили здание, захваченное условными террористами



В Бурятии на одном из специализированных полигонов Восточного военного округа состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений военной полиции по ведению боя в городских условиях, сообщили в пресс-службе ВВО.



Военные полицейские выполнили различные вводные по скрытному подходу к «захваченному» условными террористами зданию, блокированию и уничтожению «нападавших». В ходе ведения учебного боя военнослужащие применили различные тактические приемы для ведения стрельбы, в частности использовали различные укрытия для создания огневых позиций.



Помимо этого, военные полицейские выполнили различные элементы перемещения в парах, четверках с организацией прикрытия группы. Были отработаны различные вводные по оперативному реагированию подразделений военной полиции.



Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было задействовано значительное количество средств имитации, в том числе дымы, взрывпакеты и специальная автомобильная техника военной полиции.



Фото: function.mil.ru



