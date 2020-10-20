В Бурятии МФЦ переходит на обслуживание по предварительной записи

Это сделано для обеспечения безопасности посетителей в период роста заболеваемости COVID-19







В Бурятии для обеспечения безопасности посетителей в период роста заболеваемости COVID-19 все филиалы и структурные подразделения Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг» переходят на обслуживание по предварительной записи, сообщили в пресс-службе правительства республики.



На очередном заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 19 октября, определен временный порядок предоставления государственных услуг в многофункциональном центре, исключающий контакты с другими посетителями. Прием будет осуществляться строго по указанному времени и записи через интернет или по телефону. Такой режим вводится в связи со вспышками в клиентских службах до решения оперштаба о возможности возобновления деятельности в штатном порядке.



Для получения государственной услуги в МФЦ можно обратиться по телефону 8(3012) 287-287 или записаться на прием на сайте mfc.govrb.ru во вкладке «Запись на прием».



Также можно обратиться в филиалы МФЦ по месту жительства. Контакты указаны на сайте Многофункционального центра:



Фото: egov-buryatia.ru

В Бурятии для обеспечения безопасности посетителей в период роста заболеваемости COVID-19 все филиалы и структурные подразделения Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг» переходят на обслуживание по предварительной записи, сообщили в пресс-службе правительства республики.На очередном заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 19 октября, определен временный порядок предоставления государственных услуг в многофункциональном центре, исключающий контакты с другими посетителями. Прием будет осуществляться строго по указанному времени и записи через интернет или по телефону. Такой режим вводится в связи со вспышками в клиентских службах до решения оперштаба о возможности возобновления деятельности в штатном порядке.Для получения государственной услуги в МФЦ можно обратиться по телефону 8(3012) 287-287 или записаться на прием на сайте mfc.govrb.ru во вкладке «Запись на прием».Также можно обратиться в филиалы МФЦ по месту жительства. Контакты указаны на сайте Многофункционального центра: https://mfc.govrb.ru/about/filialy/index.php Фото: egov-buryatia.ru