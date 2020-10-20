Депутаты Хурала Бурятии продолжают помогать медикам

На их личные средства для врачей куплены телефоны и стиральные машины





Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов передал представителю республиканского Минздрава Ольге Рипп более тридцати сотовых телефонов и два сертификата на стиральные машины. Как сообщили в пресс-службе парламента, инициаторами благотворительной акции по оказанию помощи медицинским учреждениям выступили депутаты фракции партии «Единая Россия». Присоединились к сбору средств и другие депутаты.

- В этот сложный период пандемии депутаты не остаются в стороне. Еще с весны парламентарии оказывают благотворительную помощь медицинским учреждениям и врачам. Помогают и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, покупают им продукты, оказывают другую необходимую помощь, - пояснил председатель Народного Хурала Владимир Павлов. - Сейчас, когда ситуация по коронавирусу стала еще серьезнее, депутаты Народного Хурала из личных средств вновь собрали солидную денежную сумму.По согласованию с министерством здравоохранения закуплены две стиральные машины для инфекционной больницы и сотовые телефоны. Сегодня учреждения здравоохранения закупают в основном лекарства и медицинское оборудование, а на приобретение современных средств связи для терапевтов и колл-центров средств катастрофически не хватает. Вместе с тем при большом потоке больных врачу держать связь с пациентами просто необходимо.- Чтобы медицинская помощь была доступна, нужна связь. Современные технологии связи позволяют сегодня видеть больного, своевременно консультировать пациентов, оказывать им помощь. Мы, медики, глубоко признательны депутатам Народного Хурала, что не бросили нас, что помогаете, - подчеркнула представитель министерства здравоохранения Ольга Рипп.Владимир Павлов высказал слова благодарности медицинским работникам за самоотверженный труд в борьбе с пандемией и призвал жителей помогать медикам, ответственно относиться к своему здоровью - носить маски и соблюдать меры санитарной безопасности.Фото: Хурал Бурятии