Мэр Улан-Удэ проверил готовность коммунальщиков к борьбе со снегом

В этом году город приобрел 10 единиц спецтехники





20 октября на площади Советов в Улан-Удэ состоялся смотр специализированной техники МБУ «Комбинат по благоустройству». Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году город приобрел 10 единиц спецтехники, всего же сейчас на улицах города работают 92 машины. Это самосвалы, снегопогрузчики, пескоразбрасыватели, автогрейдеры и др.

– У нас сегодня по нормативам положено иметь 138 единиц техники на весь город. Но это норматив Советского Союза. Мы пополняем парк спецтехники постоянно. За два последних года купили 30 единиц специализированной техники, которая выходит на уборку наших улиц, – сообщил мэр города Игорь Шутенков.







– В прошлом году мы купили технику, которая может выезжать на наши тротуары. Она малогабаритная, удобная, не продавливая покрытие тротуаров, убирает. За счёт этого мы смогли с 200 тысяч квадратных метров увеличить площадь убираемой территории до 600 тысяч квадратных метров. Пешеходы уже это почувствовали, – подчеркнул мэр.





– С речным портом заключили договор. Запас песка у нас есть. У нас ежедневно используется 270 тонн гравийно-песчаной смеси. В особо снежные дни это количество доходит до 700 тонн. Это надо посыпать наши улицы, а потом смести, убрать и обратно вывезти. Работа постоянная. Заключён договор на поставку ГСМ, создан резерв запчастей, расходных материалов. Главное, сохранить наших водителей, уборщиков, чтобы они не заболели, смогли работать. Самое главное сейчас – это люди, – отметил Игорь Шутенков.





– Чтобы она и летом, и зимой работала. Конечно, не везде это подходит. Лаповый погрузчик снега мы летом не сможем использовать. Но вот четыре Камаза, которые мы приобрели в этом году при помощи правительства Бурятии, позволили нам закрыть полностью программу «Зелёной город». Тоже самое и по пескоразбрасывателям. В него входит сразу 12 тонн щебеночно-песчаной смеси. Он может одномоментно посыпать целый микрорайон без дозаправки, – сообщил Сергей Гашев.





– Много техники мы приобрели, которые необходимы в случае аварий. Это помпа за 9 млн рублей. Глава Бурятии Алексей Цыденов нам посодействовал. Раньше в случае аварии на канализационных сетях пришлось бы отключать целый район: это 30-100 тысяч жителей остались бы без воды и канализации. Это помпа позволит нам проводить работы, не останавливая ни водоснабжение, ни канализацию, – отметил Сергей Гашев.





– Под каждый комплекс, чтобы они ни на минуту не останавливались, необходимо как минимум четыре большегрузных Камаза. У нас пока их восемь. В какой-то период времени этот комплекс останавливается и ждёт подхода следующего Камаза со снегосвалки. Если мы четыре Камаза докупим, то это позволит нам работать, практически, не останавливаясь, – сообщил Сергей Гашев.





Комбинат по благоустройству отработал схему и графики выхода спецтехники для ликвидации последствий обильных снегопадов. Ежедневно 210 уборщиков территорий и грузчиков будут очищать городские улицы от снега и накатов на общей площади 1162 тысячи квадратных метров.Площадь разовой посыпки песком улиц зимой составляет более миллиона «квадратных метров. Это особо опасные, аварийные участки дорог, перекрестки, остановки, подъемы и т. д. Ежегодно площади по посыпке увеличиваются из-за строительства новых дорог и проездов.По словам председателя Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергея Гашева, сейчас город покупает унифицированную технику.Парк специализированной увеличивается благодаря поддержке правительства региона.Для оперативной и качественной работы в прошлом году созданы три комплекса, в который входят грейдер, трактор щетка, лаповый погрузчик и фронтальный погрузчик.В проект бюджета на 2021 год Комитет городского хозяйства подал заявка на поставку 16 единиц специализированной техники на сумму 98 млн. рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ