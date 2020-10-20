В Улан-Удэ приостановлена работа ателье по продаже и пошиву штор

Приставы предупредили директора ателье об ответственности на случай несанкционированного возобновления работы



В Улан-Удэ судебные приставы приостановили на 30 суток работу ателье по продаже и пошиву штор в торговом центре «Сагаан Морин» за несоблюдение требований санитарного законодательства, сообщили в УФССП по Бурятии.



В ходе проведения проверки сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выявили в торговой точке нарушения санитарно-эпидемиологических требований, установленных указом главы Бурятии и иными нормативными правовыми актами.



В закрытых помещениях бутика не проводилась надлежащая влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, не были оборудованы устройства для обеззараживания воздуха, отсутствовали условия для обработки рук кожными антисептиками для посетителей. Кроме этого, индивидуальный предприниматель допускал сотрудников к работе без проведения термометрии.



В день поступления исполнительного документа судебные приставы незамедлительно возбудили исполнительное производство и выехали по адресу нахождения бутика для приостановления его работы.



В ходе совершения исполнительных действий сотрудники ведомства опечатали помещение и строго предупредили директора ателье об административной и уголовной ответственности на случай несанкционированного возобновления работы.



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