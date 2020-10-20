Телефоны контакт-центров при поликлиниках Улан-Удэ

Минздрав Бурятии опубликовал актуальные телефоны по коронавирусу
Ольга Рипп, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Территориального центра медицины катастроф обратилась к населению республики, рассказав:
- О работе «Горячей линии» Министерства здравоохранения
- О работе call-центров городских поликлиник
- О назначении компьютерной томографии населению Республики Бурятия
- О результатах анализа на COVID-19
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Городская поликлиника №1
• Горячая линия: 57-50-12
• Call центр( вызов на дом): 37-34-34
• Контакт центр для пациентов с COVID-19 и пациентов с симптомами ОРВИ: 37-22-56
• Врачи-консультанты (WhatApp Viber):
-Консультации по амбулаторному лечению COVID-19 и ОРВИ
-Консультации по выдаче листков нетрудоспособности
-Консультации по диагностике и выдачи результатов исследования мазков из носоглотки
89503966138
89503964922
89503964835
89503965292
89024567783
Городская поликлиника №2, взрослая поликлиника
• Общий контакт центр взрослой поликлиники: 37-95-91
• Горячая линия взрослой поликлиники: 500-545
Целевые контакт-центры по следующим направлениям:
• Листы временной нетрудоспособности: 8-964-406-91-00
• Результаты лабораторной диагностики на Covid-19: 500-145 / 513 -445 (Viber, WhatsApp)
• Амбулаторное лечение больных с Covid-19 на дому: 8-964-402-69-80 / 8-964-402-72-48 (Viber, WhatsApp)
• Мониторинг обследования контактных лиц на дому: 8-964-406-91-39
• Диспетчерская неотложной и скорой медицинской помощи (круглосуточный режим работы): 41-66-11 / 41-96-13 / 37-90-03
Детская поликлиника
• Общий контакт центр детской поликлиники: 37-90-94
• Результаты лабораторной диагностики на Covid-19: 23-03-75
• Горячая линия детской поликлиники: 8-967-621-90-61
• Амбулаторное лечение больных с Covid-19 на дому, Мониторинг обследования контактных лиц на дому: 8-964-402-79-67 (Viber, WhatsApp)
Городская поликлиника №3
• Горячая линия: 8 (3012) 69-00-41
• Call-центр: 8(3012) 29-73-60
• Отделение неотложной помощи: 8(3012) 29-76-15, 8-964-414-76-15
Целевые контакт-центры по следующим направлениям:
- амбулаторное лечение больных с подтверждённым COVID-19 на дому: 8-991-426-96-74 (Viber, WhatsApp)
- листы временной нетрудоспособности и мониторинг обследования контактных лиц на дому: 8-991-426-96-73 ( Viber, WhatsApp)
Городская поликлиника №4
• Call-центр: 57-82-83, 27-82-83, далее, нажмите 2 - вызов врача на дом, нажмите - 3 все вопросы по COVID-19
• Горячая линия: 69-69-04
• Врачи - консультанты по COVID-19 и ОРВИ: 89503972008 (WhatApp, Viber)
Городская поликлиника №5
• Горячая линия: 698-298
• Call-центр: 379-378
• Диспетчер неотложной помощи: 65-64-30
• Узнать результат анализа ПЦР на COVID-19: 89915409907 (Viber, WhatsApp)
• По вопросам больничных листов COVID-19: 89915409908 (Viber, WhatsApp)
• Информация для лиц контактных с COVID-19: 89915408809 (Viber, WhatsApp)
Городская поликлиника №6
• Call-центр: 579-002 (пн-пт., сб. 9.00 до 15.00)
• Узнать о результатах мазка:
89021656849 (выходные дни)
89503888004
89503888105
• Отдел контроля качества (с пн по пт):
вопросы по предписаниям, мазкам и др.: 44-68-92
Вопросы по больничным листам: 89503888590
• Горячая линия:
566-346 (работает 7 дней в неделю)
89021679026, 89503888570
89021679026 (только в выходные дни)
• Диспетчер неотложной помощи (пн-сб, 08.00-20.00): 44-68-83
• Консультация по лечению больных covid-2019 по телефону и Viber: 89021656882
Фото: pixabay.com
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