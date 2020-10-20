Телефоны контакт-центров при поликлиниках Улан-Удэ

Минздрав Бурятии опубликовал актуальные телефоны по коронавирусу

- О результатах анализа на COVID-19









Ольга Рипп, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Территориального центра медицины катастроф обратилась к населению республики, рассказав:- О работе «Горячей линии» Министерства здравоохранения- О работе call-центров городских поликлиник- О назначении компьютерной томографии населению Республики Бурятия• Горячая линия: 57-50-12• Call центр( вызов на дом): 37-34-34• Контакт центр для пациентов с COVID-19 и пациентов с симптомами ОРВИ: 37-22-56• Врачи-консультанты (WhatApp Viber):-Консультации по амбулаторному лечению COVID-19 и ОРВИ-Консультации по выдаче листков нетрудоспособности-Консультации по диагностике и выдачи результатов исследования мазков из носоглотки8950396613889503964922895039648358950396529289024567783• Общий контакт центр взрослой поликлиники: 37-95-91• Горячая линия взрослой поликлиники: 500-545Целевые контакт-центры по следующим направлениям:• Листы временной нетрудоспособности: 8-964-406-91-00• Результаты лабораторной диагностики на Covid-19: 500-145 / 513 -445 (Viber, WhatsApp)• Амбулаторное лечение больных с Covid-19 на дому: 8-964-402-69-80 / 8-964-402-72-48 (Viber, WhatsApp)• Мониторинг обследования контактных лиц на дому: 8-964-406-91-39• Диспетчерская неотложной и скорой медицинской помощи (круглосуточный режим работы): 41-66-11 / 41-96-13 / 37-90-03• Общий контакт центр детской поликлиники: 37-90-94• Результаты лабораторной диагностики на Covid-19: 23-03-75• Горячая линия детской поликлиники: 8-967-621-90-61• Амбулаторное лечение больных с Covid-19 на дому, Мониторинг обследования контактных лиц на дому: 8-964-402-79-67 (Viber, WhatsApp)• Горячая линия: 8 (3012) 69-00-41• Call-центр: 8(3012) 29-73-60• Отделение неотложной помощи: 8(3012) 29-76-15, 8-964-414-76-15Целевые контакт-центры по следующим направлениям:- амбулаторное лечение больных с подтверждённым COVID-19 на дому: 8-991-426-96-74 (Viber, WhatsApp)- листы временной нетрудоспособности и мониторинг обследования контактных лиц на дому: 8-991-426-96-73 ( Viber, WhatsApp)• Call-центр: 57-82-83, 27-82-83, далее, нажмите 2 - вызов врача на дом, нажмите - 3 все вопросы по COVID-19• Горячая линия: 69-69-04• Врачи - консультанты по COVID-19 и ОРВИ: 89503972008 (WhatApp, Viber)Городская поликлиника №5• Горячая линия: 698-298• Call-центр: 379-378• Диспетчер неотложной помощи: 65-64-30• Узнать результат анализа ПЦР на COVID-19: 89915409907 (Viber, WhatsApp)• По вопросам больничных листов COVID-19: 89915409908 (Viber, WhatsApp)• Информация для лиц контактных с COVID-19: 89915408809 (Viber, WhatsApp)• Call-центр: 579-002 (пн-пт., сб. 9.00 до 15.00)• Узнать о результатах мазка:89021656849 (выходные дни)8950388800489503888105• Отдел контроля качества (с пн по пт):вопросы по предписаниям, мазкам и др.: 44-68-92Вопросы по больничным листам: 89503888590• Горячая линия:566-346 (работает 7 дней в неделю)89021679026, 8950388857089021679026 (только в выходные дни)• Диспетчер неотложной помощи (пн-сб, 08.00-20.00): 44-68-83• Консультация по лечению больных covid-2019 по телефону и Viber: 89021656882Фото: pixabay.com