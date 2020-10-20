20.10.2020
В Улан-Удэ резко выросла нагрузка на «скорую помощь»

В Улан-Удэ резко выросла нагрузка на «скорую помощь»

Ее специалисты просят ответственно относиться к вызову бригад  

 В Улан-Удэ за сутки в оперативный отдел станции скорой медицинской помощи поступает от 1200 до 1500 обращений, сообщила Татьяна Булгакова, аместитель главного врача по медицинской части «Станции скорой медицинской помощи».

Ежедневно на линию выходят 30-31 бригада СМП, из них восемь бригад для обслуживания «ковидных» больных. Татьяна Булгакова в своем обращении к населению просит ответственно относиться к вызову «скорой», чтобы бригады станции успевали помочь действительно тяжелым больным.



Фото : pixabay.com, видео : egov-buryatia.ru/minzdrav
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