В Улан-Удэ резко выросла нагрузка на «скорую помощь»

Ее специалисты просят ответственно относиться к вызову бригад

Ежедневно на линию выходят 30-31 бригада СМП, из них восемь бригад для обслуживания «ковидных» больных. Татьяна Булгакова в своем обращении к населению просит ответственно относиться к вызову «скорой», чтобы бригады станции успевали помочь действительно тяжелым больным.









В Улан-Удэ за сутки в оперативный отдел станции скорой медицинской помощи поступает от 1200 до 1500 обращений, сообщила Татьяна Булгакова, аместитель главного врача по медицинской части «Станции скорой медицинской помощи».Фото : pixabay.com, видео : egov-buryatia.ru/minzdrav