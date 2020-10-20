В Бурятии отмечен рост заболеваемости COVID-19 среди медиков

Более двух тысяч сотрудников отрасли будут охвачены профилактическим лечением



В Бурятии направят более 3 миллионов рублей из регионального бюджета на медикаментозную профилактику медицинских работников: врачей, медицинских сестер и санитаров, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Сегодня система здравоохранения работает в очень напряженном режиме. Наши сотрудники постоянно находятся в условиях высокого риска. К сожалению, мы регистрируем рост заболеваемости среди медиков. Сейчас, когда каждый медик выполняет нагрузку в разы выше обычной, каждое такое выбытие из строя ощущается особенно остро», - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



В структуре заболеваемости за последние две недели медицинские работники составили 4% от всех заболевших. В связи с нехваткой кадров в системе здравоохранения, а также - ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией среди персонала госпиталей, Республиканским оперативным штабом по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, поддержаны предложения минздрава Бурятии о введении такой дополнительной меры профилактики.



В республике продолжается работа по мобилизации дополнительных ресурсов для оказания медицинской помощи населению, в том числе кадровых.



«Мы сегодня совместно с Республиканским агентством занятости населения на базе медицинского колледжа организовали учебу для подготовки младших медицинских работников по специальности «младшая медицинская сестра». Обращаемся к нашим гражданам, добровольцам, которые готовы обучиться и помогать медикам в уходе за больными в стационарах. Также максимально проведена мобилизация со всех районов, ординаторы участвуют в лечении пациентов, студенты старших курсов медицинских колледжей и БГУ», - рассказала Евгения Лудупова.



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству предусмотреть финансирование на профилактическое лечение. Также он обратился ко всем жителям Бурятии, которые желают пройти обучение и помогать в уходе за больными коронавирусной инфекцией.



«Несомненно, профилактика среди врачей и медперсонала крайне актуальна сегодня. Каждый медицинский работник - на вес золота. Создать дополнительные стационарные «ковидные» койки в нынешних условиях – это сверхсложная задача. Одно дело найти помещение и оснастить его необходимым оборудованием, с кадрами задача сложнее. У нас в республике большой дефицит медицинских кадров. И сейчас им очень нужно подкрепление. Медики, к сожалению, тоже болеют и выбывают из строя», - обратился к жителям республики Алексей Цыденов.



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