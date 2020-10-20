В Улан-Удэ ищут подростка

Он ушел из дома еще 8 октября, а заявление от матери поступило в полицию через неделю







В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 14-летнего Дмитрия Кушнарева, который 8 октября ушел из дома в переулке Ростовском в Улан-Удэ и до сих пор не вернулся. Заявление о пропаже подростка поступило в полицию от матери 15 октября, сообщили в МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост около 165-170 см, волосы русые, глаза карие.

Особые приметы: сутулится.

Был одет в кроссовки серого цвета, остальная одежда не установлена.

Ранее уходил.



При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(924)555-97-55, 34-82-70 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии

