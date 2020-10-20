Жителя Улан-Удэ будут судить за попытку убийства двух малознакомых

Ему не понравилось, что в малознакомой компании его разбудили в поисках пропавшего мобильника



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 21-летнего горожанина, обвиняемого в «покушении на убийство двух лиц», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 7 июля нынешнего года ночью обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на улице Забайкальская Улан-Удэ повстречал знакомую девушку, которая пригласила его в гости. В квартире находилась компания молодежи. Познакомившись, они вместе стали употреблять спиртные напитки. Спустя некоторое время, значительно опьянев, обвиняемый уснул в одной из комнат. Чуть позже его разбудили новые знакомые, которые искали потерявшийся мобильный телефон. Недовольный тем, что его потревожили, обвиняемый вышел на лестничную площадку, ворвался в квартиру к соседу, схватил на кухне два ножа и, вернувшись обратно, стал наносить ими удары по различным частям тела двум недавним собутыльникам.



Одна из девушек помогла потерпевшим выскочить на балкон и закрыть дверь. Вооруженный злоумышленник пытался сломать преграду и добраться до них, но затем, услышав, что очевидцы по телефону вызывают сотрудников полиции, покинул квартиру и скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан. Потерпевших молодых людей, 19 и 20 лет, отвезли в больницу, где оказали необходимую врачебную помощь.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



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