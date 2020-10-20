В Бурятии пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт

Власти намерены многократно усилить контроль за соблюдением мер профилактики







20 октября в Улан-Удэ состоялось первое республиканское оперативное совещание по организации контроля за соблюдением организациями и гражданами профилактических мер.

Ключевым вопросом заседания стала активизация работы мобильных групп, контролирующих соблюдение ограничительных и профилактических мер. Задачу в разы усилить профилактическую работу поставил глава Бурятии Алексей Цыденов.- В этой работе отсутствуют контрольные функции. Все есть: республиканское и федеральное законодательство, но нет контроля за работой мобильных групп. Сегодня и в Улан-Удэ, и в районах республики эта работа недостаточно организована. Сегодня я принял решение закрепить за каждым районом Улан-Удэ ответственных руководителей, которые находятся непосредственно в моем подчинении. Им поставлена задача организовать работу по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте – в маршрутных такси, легковом такси и трамваях Улан-Удэ и на межмуниципальном уровне. Сегодня интернет пестрит сообщениями, что в том или ином субъекте страны граждан, которые в общественном транспорте едут без маски, просто высаживают. Это делают или сами пассажиры, или кондуктор, или водитель. И мы тоже пойдем по этому пути, не популярному, но по-другому никак нельзя, - отметил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.На заседании главный санитарный врач по республике Бурятия Сергей Ханхареев сообщил, что основные очаги заражения – именно общественные места, где не соблюдается масочный режим.- Сотрудники полиции очень большую работу делают по профилактике, но, тем не менее, я считаю, что эта работа недостаточна, если возникают новые очаги. Всегда на первом месте стоит профилактика. Все остальное - это последствия, которые появляются в результате недостаточной профилактики. Сегодня мы пожинаем эти плоды: очень много заболевших, мы прирастаем с каждым днем. Поэтому, в первую очередь, нам необходимо усилить профилактику. Я считаю, что эту работу нужно в разы усиливать, - подчеркнул Петр Мордовской.Фото: «Номер один»