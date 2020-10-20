В Бурятии около села Карино перевернулся квадроцикл

Водитель тяжело травмирован, его эвакуировали спасатели БПСО



Спасатели Посольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) накануне вечером транспортировали мужчину, получившего травму в результате опрокидывания на квадроцикле, сообщили в пресс-службе БПСО.



Вызов поступил от друга пострадавшего, он рассказал, что в районе села Карино Кабанского района Бурятии двое мужчин, жители села Кабанск, перевернулись на квадроцикле. Водитель попал под транспортное средство. Его спутник освободил зажатого, но передвигаться самостоятельно мужчина не может. Требуется эвакуация.



«Мы прибыли к месту происшествия. На лодке «Фаворит» переплыли протоку и на острове обнаружили мужчин. Пострадавшего зафиксировали на жестком спинальном щите и транспортировали через протоку», — рассказал Алексей Ефимов, начальник Посольского подразделения БПСО МЧС России.



В состоянии средней тяжести, с онемением рук и ног, мужчина передан врачам скорой медицинской помощи.



Фото: БПСО



