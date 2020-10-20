В Улан-Удэ завершается ремонт городских дорог

Подрядчики устраняют выявленные недочеты





В Улан-Удэ близится к завершению ремонт дорог по улицам Д. Бедного, Минина и Майская, который проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При реализации нацпроекта применяется комплексный подход – проводится озеленение, устанавливаются тротуары и переносятся остановки, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, во время ремонта по улицам Д. Бедного, Минина и Майская было принято решение обустроить ливневую канализацию. Жители домов по этим и соседним улицам жаловались на то, что их дома во время ливней затапливает.- Я здесь живу на протяжении 20 лет, все это время нас топит, смывает дом, гараж, забор, калитку открываешь - вода по колено. Здесь не было ливневки, копали сами. Обращались, писали письма. Сейчас нам пообещали устроить ливневку - думаю, возьмутся за это дело. Дорога здесь была песочная, заилилась, сейчас вот тоже делают, - рассказывает житель дома по улице Гайдара Руслан Удов.По словам председателя Проектно-аналитического комитета Вадима Имидеева, этот вопрос сейчас находится на контроле у мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.- В Железнодорожном районе очень сложный рельеф, много вопросов по водоотведению. У жителей есть ряд проблем с ливневкой. На ул. Гайдара ливневые воды проходят через участки жителей, что недопустимо. Принято решение построить ливневую канализацию в следующем году, - говорит Вадим Имидеев.Ремонт дорог по этим улицам завершается. В полном объёме выполнены работы по установке дорожных бортовых камней. В настоящий момент подрядная организация ООО «Доринвест» укладывает нижний слой асфальта, предстоит уложить верхний слой.Напомним, в августе контракт с предыдущим подрядчиком ООО «Дорремстрой» был расторгнут в одностороннем порядке.- Предыдущий подрядчик тут все разворотил и бросил. Он отправлен в реестр недобросовестных подрядчиков. С ним на дорогах в Улан-Удэ работать больше никто не будет. В связи с этим работы затянулись, хотя идем согласно графику. До 1 ноября ремонт здесь будет закончен, - подчеркнул Вадим Имидеев.Между тем, ремонт дороги по улице Хахалова уже завершен, сейчас подрядная организация ООО «Легион -1» устраняет замечания.- Прошла рабочая приемка, во время которой были выявлены незначительные замечания, касающиеся неправильной установки дорожных знаков и съездов для маломобильных групп населения. На этой неделе подрядная организация обязуется устранить их. В ближайшее время будет проведена итоговая приемочная комиссия, в нее включены все ресурсоснабжающие организации, - рассказал заместитель руководителя МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Павел Малых.Напомним, в строительный сезон 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в ремонтную компанию попали 29 участков дорог Улан-Удэ.Фото: мэрия Улан-Удэ