Туалетный дозор

У каждого депутата должна быть своя «фишка»

Кто-то колупает асфальт на недавно построенных дорогах, кто-то сражается с дымовыми мельницами за чистый воздух. Ну а кому-то остается тестировать уличные туалеты.

Так и поступила депутат горсовета Людмила Пахомова. Которая особенно внимательно отнеслась к наказам избирателей относительно отхожих мест. Сказано – сделано. В рейд по уличным уборным на улицах Бабушкина и Красногвардейская народный избранник отправилась с целью разведки. И увиденное ее не удовлетворило.- Посмотрела выполненный наказ на улице Бабушкина. Не понравилось то, что выгребная яма мелкая, а обивка туалета выполнена нестругаными досками. Исполнительская дисциплина и качество на нуле, – поделилась Людмила Пахомова.Правда, спустя несколько дней, продолжая вышеуказанный рейд, народная избранница осталась вполне довольна туалетом на улице Широких-Полянского.В общем, город может спать спокойно. И не только спать. Ведь теперь ни занозы, ни мелкие выгребные ямы не будут будоражить умы улан-удэнцев. В столице появился туалетный страж, который будет нести свой дозор до тех пор, пока не истечет срок ее полномочий.Нарисовал Укусика Покусай