Цыденов: Миссия бурятского телеканала – создание языковой среды

ГТРК «Бурятия», «Селенга ТВ» и «Мир Бурятия» предоставят новому каналу техвозможности, АТВ - контент







Глава Бурятии Алексей Цыденов провел совещание по созданию телевизионного канала, который будет вещать на бурятском языке для жителей Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Свои проекты представили телекомпании ГТРК «Бурятия», «Селенга ТВ» и «Мир Бурятия», которые предложили использовать имеющиеся у них ресурсы при создании телеканала. Предложения по созданию контента для будущего медиаресурса представила компания АТВ.



«Миссия бурятского телеканала, как я ее вижу, это создание языковой среды. Сам по себе канал не станет учебным пособием для изучения языка, но он должен создать языковую среду, чтобы мотивировать к изучению бурятского, и углублять знания тех, кто уже им владеет. Для этого канал должен быть интересным, поэтому исторические, развлекательные, детские, музыкальные, художественные, документальные – проекты всех жанров должны, безусловно, присутствовать», - отметил Алексей Цыденов.



Также глава Бурятии отметил важность разработки контента одинаково притягательного и увлекательного для разных возрастных групп.



Запуск канала планируется в следующем году. Представители соседних регионов также будут приглашены для участия в обсуждении по созданию телеканала. Будут проведены переговоры с руководством соседних регионов.



Фото: egov-buryatia.ru

