В Бурятии нашли нарушения в новых нормативах на вывоз мусора

Министр природных ресурсов получил представление прокуратуры
Прокуратура Бурятии с привлечением специалистов проверила расчеты, заложенные в нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории республики.
«Установлено, что при проведении замеров отходов и производстве расчетов допущены нарушения требований постановления правительства России «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов». Для устранения выявленных нарушений министру природных ресурсов республики внесено представление, которое находится на рассмотрении», сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, еще в июне бизнесмены пожаловались «Номер один» на резкий рост платы за вывоз твердо-бытовых отходов. Соответствующие уведомления они получили от регионального оператора - ООО «ЭкоАльянс».
- Поступило письмо от регионального оператора с просьбой уточнить площадь нашего продовольственного магазина для «корректного начисления» за услуги по новым нормативам, - рассказал один из предпринимателей. - Раньше работали по заявительному принципу - мусорный бак очищали раз в неделю, и мы платили по факту. Теперь же фактически количество мусора не изменится, норматив повысили в несколько раз, соответственно, вырастет и плата за вывоз.
В Республиканской службе по тарифам (РСТ) сообщили, что стоимость одного кубического метра ТБО на второе полугодие 2020 года установлена в размере 421 рубль 21 копейка, увеличение составило чуть более 3%. Что касается нормативов вывоза, то его утверждает Министерство природных ресурсов Бурятии.
В ситуацию вмешался и бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев. Он заявил, что после проведенного анализа «выявлены грубейшие недостоверные исходные данные для расчета».
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?