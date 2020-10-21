В Иркутской области возобновят поиски пропавшего в июле самолета Ан-2

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев направит обращение в Росавиацию



Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направит обращение в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) о возобновлении поисков самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс», сообщили в пресс-службе регионального правительства. .



Самолет Ан-2, вылетевший из Бурятии, пропал 19 июля этого года. На борту находилось шесть человек. Все поисковые мероприятия результатов не принесли, решением Федерального агентства воздушного транспорта поиски потерпевшего бедствие самолета были прекращены.



«Мы не можем оставить в беде родственников тех, кто был на борту, и обратимся в Росавиацию с просьбой возобновить поиски пропавших людей. Предлагаю сузить площадь поиска до Черемховского района. Биллинг показал, что, возможно, последний телефонный звонок с воздушного судна происходил в этой точке», - ссказал Игорь Кобзев.



Летом район уже обследовался, но густая листва могла помешать увидеть самолет. Сейчас предлагается осмотреть территорию как с воздуха с помощью беспилотного летательного аппарата, так и наземно - с привлечением спасателей, членов регионального отряда «Лиза Алерт», лесников и охотников.



Всего во время поисковой операции с помощью самолетов и вертолетов было обследовано почти 37 тысяч квадратных километров на территории Бурятии и Иркутской области, беспилотными летательными аппаратами – около 1,7 тысячи квадратных километров. Наземными поисково-спасательными группами в Тункинском и Окинском районах Бурятит и Черемховском районе в Иркутской области обследована территория площадью 685 квадратных километров.



Фото: МЧС

