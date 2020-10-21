Фильм «Байкал заповедный» занял первое место на конкурсе «Диво России»

Специальным диплом отмечен ролик «Бурятия – волшебная сторона Байкала» Туристского информационного центра республики





Фильм «Байкал заповедный», созданный киностудией «Атлас Медиа» совместно с Байкальским заповедником занял первое место на VII Всероссийском фестивале-конкурсе туристических видеопрезентаций «Диво России», сообщили в пресс-службе заповедника.



Заслуженная победа фильма, посвященного Байкалу и его заповедным территориям, в номинации «Экологический туризм и природа», в категории «Документальные фильмы», еще раз подтвердила большой интерес к сибирскому озеру - морю и значение Байкальского заповедника как одного из лучших в нашей стране, в том числе и в сфере развития экологического туризма.



Также на фестивале Специальным диплом в номинации «Презентация территорий (регионы России)» был отмечен ролик «Бурятия – волшебная сторона Байкала» Туристского информационного центра Бурятии.



Фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций «Диво России» проводился в несколько этапов. Всего на конкурс было представлено 915 проектов из 81 региона страны. В общероссийский финал, который состоялся в Севастополе в комбинированном формате (онлайн/офлайн), вышли 235 проектов.



Киностудия «Атлас медиа» создает документальные, научно-популярные фильмы познавательной, просветительской и экологической направленности. С 2013 года, по приглашению UNDP и природоохранных организаций Бурятии, работает на Байкале. Киностудия внесла значимый вклад в сохранение природного достояния и историко-культурного наследия Байкала. Здесь сняты фильмы «Байкал без границ», «Заповедное ожерелье Байкала», «Леман – Байкал. ТрансЕвразийский перелет», «Байкал заповедный», «Байкальская переправа». Проекты, реализованные творческим коллективом, заслужили признание и отмечены многочисленными наградами различных конкурсов.



Фото: baikalzapovednik.ru

