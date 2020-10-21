Две трети автомобилистов Бурятии равнодушны к номерам машины

Однако четверть жителей республики оставляет старые номера при покупке нового авто



Почти четверть жителей Бурятии (24%) ставят на новую машину её старые номера: 14% сохраняют за собой «красивое» сочетание цифр или букв, а 10% «привыкли к ним», сообщает автомобильный сайт Дром результаты своего опроса.



При этом только 66% жителей Бурятии меняют вместе с машиной и регистрационные знаки, а 10% не знали о такой возможности.



Результаты всероссийского голосования немного отличаются: «Да, они у меня красивые – 19%, «Да, я к ним привык» – 11%, «Нет» – 62%, «А что, так можно было?» – 8%.



Интересно, что чаще всего из-за «красоты» номера оставляют в Курганской и Иркутской областях. Этот вариант ответа выбрали по 24% опрошенных из этих регионов. По привычке сохраняют регистрационные знаки больше всего жителей Московской области – 16,5%. В Ямало-Ненецком автономном округе большинство – 74% не тратят время на смену номеров.



«Были раньше номера О002ЕС. Покупал их в ГАИ в далёком 2009 году «по блату». Они сменили пять моих автомобилей за 10 лет. Потом машину нужно было быстро продать, отдал вместе с ними. После все номера попадались обычные и смысла их оставлять не видел», – рассказал свою историю один из участников опроса.



Во всероссийском опросе приняли участие 12 640 человек. Напомним, с 1 января 2022 года «красивые» номера можно будет купить, оплатив пошлину через Госуслуги. Стоимость такой «красоты» доходит до 600 000 рублей.



Фото: «Номер один»

