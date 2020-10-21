В Бурятии снова печальный «ковидный» рекорд – 190 заболевших за сутки

В республике выздоровели 82% пациентов с коронавирусом



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 9403. Это на 190 случаев больше, чем было во вторник. Из 190 случаев заболевания 144 зарегистрированы в Улан-Удэ. Всего по Улан-Удэ – 5951 (63% от общего числа инфицированных). сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6900 человек, умерло 110 человек. За минувшие сутки умерли четверо больных в возрасте 62, 75, 79, 84 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями.



Из 190 новых случаев коронавируса: 114 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 4310 человек.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1655 пациентов. Амбулаторное лечение проходят 738 пациентов с COVID-19 легким течением заболевания.





В настоящее время в республике для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2127 коек, занято – 1776, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1655, свободна 351 койка. Занятость коечного фонда составляет 83,5%.



В обсерваторе находится 29 человек.



В Республиканской инфекционной больнице проходят лечение 278 пациентов с COVID-19 (из них 12 детей). В отделении реанимации находятся 8 тяжелых пациентов, на ИВЛ 4 пациента (из них 3 человека на неинвазивной ИВЛ). В стационаре по ул. Пирогова, 30 «а» находятся 195 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации находятся 9 пациентов (старше 65 лет – 8), на ИВЛ 7 пациентов (старше 65 – 7). В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» находятся 118 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации находятся 19 пациентов, в т.ч. с COVID-19 – 19 человек (старше 65 лет – 8), на ИВЛ – 10 пациентов (из них 3 человека на неинвазивной ИВЛ), в т.ч. с COVID-19 – 9 человек, старше 65 лет – 3 человека.



В стационаре по ул. В.Березовка, 2 «д» находятся 46 пациентов с COVID-19. В стационаре по ул. Павлова, 12 находятся 13 пациентов с COVID-19. В стационаре ДРКБ находятся 76 пациентов с COVID-19 (из них детей 5). В отделении реанимации находятся 5 пациентов, в т.ч. с COVID-19 – 5 человек, на ИВЛ – больных нет.



В стационаре БСМП находятся 356 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации находятся 17 пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 13 пациентов, старше 65 лет 8 человек.

В стационаре ЦВМ находятся 205 пациентов с COVID-19. В стационаре РКВД находятся 40 пациентов с COVID-19.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4455 человек, с нарастающим итогом – от 433 161 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии на 20 октября 82% людей, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели, неделей ранее этот показатель составлял 83%. Республика находится на четвертом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе - 90%. На втором месте Амурская область - выздоровели уже 88% пациентов, на третьем – Приморский край, где коронавирус победили 84% от общего числа заболевших. Самая низкая доля выздоровевших зафиксирована в Еврейской автономной области - 57%.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 80 210 случаев заболевания коронавирусом, более половины из заболевших (75%) выздоровели. Это четвертый результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Сибирском федеральном округе - 80%, наименьший - в Северо-Западном федеральном округе – 68%.



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