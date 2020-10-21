Бурятия стала чемпионом по мусору

В регионе производится 8 кубов мусора на человека

Как уточняют эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, всего за прошлый год в стране образовалось 346 миллионов кубометров мусора, то есть на пятерку лидеров приходится около четверти всех отходов.

- Меньше всего мусора производит Чукотка — 102,7 тысячи кубометров. В Ненецком автономном округе на полигоны вывезли 128 тысяч кубометров, в Еврейской автономной области — 216, на Алтае — 245,6, в Туве — 332,3, Ингушетии — 356,4, Калмыкии — 433,6, Магаданской области — 533,4, Чечне — 716,4 тысячи кубометров мусора. Замыкает десятку наименее "мусорящих" регионов Карачаево-Черкесия — 850,9 тысячи кубометров.Кроме того, эксперты подсчитали, сколько мусора приходится на человека в разных регионах. В среднем по стране этот показатель равен 2,4 кубометра, - сообщает РИА."Чемпионами" в прошлом году стали жители Бурятии — порядка восьми кубометров на человека. Далее следуют Севастополь (5,6), Тульская (4,4), Магаданская (3,8), Вологодская (3,6) области, Ямало-Ненецкий автономный округ (3,5), Иркутская (3,3) и Сахалинская (3,27) области, Карелия (3,2) и Новосибирская область (3,19)."По нашим расчетам, чем выше в регионе оборот розничной торговли на душу населения, доходы и расходы жителей, тем, как правило, больше производится ТКО. Другой любопытный вывод, к которому мы пришли: чем выше в регионе уровень безработицы, тем меньше мусора генерирует его средний житель. Из этого следует, что больше мусора производится в благополучных регионах", — приводятся в документе слова президента FinExpertiza Елены Трубниковой.Меньше всего мусора оставляют после себя жители Чечни — в год там образуется всего 0,49 кубометра на человека. В Ингушетии этот показатель равен 0,71, Туве — 1,02, Дагестане — 1,09, Чувашии — 1,1, на Алтае — 1,12, в Забайкальском крае — 1,27, в Оренбургской области — 1,3, Орловской — 1,33, а в Еврейской автономной области — 1,36 кубометра.Аналитики также отмечают, что из 346 миллионов кубометров отходов за прошлый год (учитывается мусор, вывезенный спецтехникой) около трети оставили после себя предприятия, остальное вывезли из жилых кварталов.Основную массу мусора создают города, на сельские территории приходится только около 16 процентов.При этом утилизировали в прошлом году лишь 2,7 миллиона тонн отходов, или 4,4 процента от всего объема, хотя существующие мощности в теории позволяют перерабатывать около половины всего мусора. Низкий уровень утилизации эксперты объясняют отсутствием раздельного сбора отходов на первичном этапе, то есть на уровне потребителя.