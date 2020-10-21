Жителя Улан-Удэ обокрала в гостинице случайная знакомая

Она взяла со стола чужой гаджет и похитила из чехла банковскую карту, сняв с нее 20 тысяч рублей







В Улан-Удэ оперативники задержали подозреваемую в краже 20 тысяч рублей у 35-летнего горожанина, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Он обратился в отдел полиции Октябрьского района, рассказав, что ночью проводил время в гостинице вместе со своими знакомыми, куда они пригласили его для распития спиртного. Поскольку у приятелей закончились деньги, алкоголь он приобретал сам безналичным способом. Однако спустя час на телефон пришло смс о списании с банковской карты 20 тысяч рублей. Самой карты в чехле сотового телефона не оказалось.



Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они выяснили, что в компании находилась еще одна женщина, которая незадолго до обнаружения кражи удалилась. 32-летняя участница застолья была установлена и задержана полицейскими. Она призналась, что взяла со стола чужой гаджет и похитила из чехла банковскую карту. Затем, покинув компанию, в одном из отделений банка сняла с карты 20 тысяч рублей.



Снять деньги ей удалось, поскольку она подглядела пин-код, когда ее знакомый в гостинице рассчитывался за спиртное, и записала его на мобильное устройство.



Отметим, что ранее улан-удэнка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу, не работает, воспитывает троих малолетних детей. Деньги потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.



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