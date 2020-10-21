Бурятская таможня перечислила в бюджет более 10 млрд руб с начала года

В структуре внешнеторгового товарооборота республики доля импорта составила 84%



Бурятские таможенники перечислили в бюджет России 10,2 млрд рублей за девять месяцев 2020 года. Внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни составил 796,8 миллиона долларов.



Внешнеторговые операции в регионе деятельности таможни вели 460 компаний, 137 из которых зарегистрированы в налоговых органах Бурятии.



Торговля осуществлялась с 55 странами ближнего и дальнего зарубежья. Товарооборот со странами дальнего зарубежья составил 796,2 миллиона долларов. Наиболее активная торговля велась с Китаем, Нигером, Австралией, Монголией. На долю этих стран приходится почти 92,7% внешнеторгового оборота.



В структуре товарооборота доля импорта составила 84%. Среди импортируемых товаров преобладают: продукция машиностроения – 82,7 %, продукция химической промышленности – 12,5 %.



Среди экспортируемых товаров: машины, оборудование, транспортные средства – более 60%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 22,4%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 8 %.



Фото: Бурятская таможня





